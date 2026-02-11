Bozankaya Romanya'daki tramvay sayısını 50'ye çıkardı

Elektrikli toplu ulaşım sistemleri üreticisi Bozankaya, Romanya'nın Timişoara Belediyesi ile imzaladığı yeni sözleşme kapsamında kent için 10 adet yeni tramvay üretecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bozankaya'nın daha önce Timişoara için üretimini tamamlayarak teslim ettiği 40 tramvaya, yeni sözleşmeyle 10 araç daha eklenecek. Böylece şirketin Timişoara'ya teslim edeceği toplam tramvay sayısı 50'ye ulaşacak.

Kentin güncel ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda, daha önce 5 modüllü olarak üretilen tramvaylar bu proje kapsamında 3 modüllü tasarımla hayata geçirilecek. Bu sayede araçlar, Timişoara'nın mevcut hat yapısına ve yolcu yoğunluğuna daha uygun, esnek ve verimli bir kullanım sunacak.

Bozankaya'nın Timișoara Belediyesi için ilk kez 2021'de üretilen ve katener hattına bağlı olmaksızın, batarya sistemiyle yaklaşık 70 kilometre menzil sunabilen araçlar bu özelliğiyle Avrupa Raylı Sistemler Kümelenmesi tarafından inovasyon ödülüne layık görülmüştü.

Yeni sözleşme kapsamında üretilecek tramvaylar da aynı çevreci yaklaşım ve yüksek kalite standartları doğrultusunda tasarlanacak. Proje, karbon salımının azaltılması ve modern şehir içi ulaşımın teşvik edilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şirket Avrupa pazarında genişliyor

Bozankaya, Romanya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı şehirlerinde hayata geçirdiği projelerle sürdürülebilir ulaşım vizyonunu küresel ölçekte yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Firma, Romanya'nın Timişoara kentinin yanı sıra Yaş şehri için de 34 adet tramvay üretimi gerçekleştirdi.

İtalya ve Sırbistan ile tramvay, Çekya ile troleybüs projelerine imza atan Bozankaya, Timişoara için 33 araçlık troleybüs sözleşmesine de imza atmış ve ilk aracın teslimatını kasımda yapmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Timişoara Belediyesi ile daha önce imzalanan 40 araçlık sözleşme kapsamında teslim edilen tramvayların sahadaki performansı ve kullanıcı memnuniyetinin, yeni anlaşmanın temelini oluşturduğunu belirtti.

Günay, Avrupa şehirlerinin ihtiyaçlarına özel, esnek ve sürdürülebilir raylı sistem çözümleri sunmaya devam ettiklerini vurgulayarak, 'İmzalanan bu yeni sözleşme, şirketimize duyulan güvenin ve uzun soluklu işbirliklerinin açık bir göstergesi.' ifadesini kullandı.