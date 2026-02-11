Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama geldi: Dua bekliyorum

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde iki bakan değişti. İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Atama kararları sonrası Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk açıklama geldi. Çirfçi "Erzurum'daki 2,5 yıllık görevim sona erdi. Erzurum hatırasını yaşatmaya devam edeceğim'' dedi.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Musfata Çitfçi Erzurum’da, "Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum" dedi.

ERZURUM'DA HELALLİK İSTEDİ

Kameralar karşısına geçen yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çok hüzünlü olduğunu ve Erzurum'u asla unutmayacağını belirterek şunları söyledi:

"Erzurum'daki 2,5 yıllık görev sürem sona erdi. Buradan sadece fiziken ayrılıyorum, kalbimi Dadaşlara bırakarak buradan ayrılıyorum. Çok hüzünlüyüm.

Dediğim gibi inşallah ben ve ailem Erzurum'u unutmayacağız. Ayrılığın vermiş olduğu hüzün var diğer taraftan görevimi yapmış olmanın verdiği huzurla buradan ayrılıyorum.

Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesiyle görevi üstlenmiş oldum. Üstlendiğimiz görev çok ağır bir görev, Allah yar ve yardımcımız olsun.

Görev yaptığım süre zarfında Erzurumlulardan memnun ve razı olarak ayrılıyorum. Biraz sonra buradan ayrılacağım Ankara'ya gideceğim, saat 12.00'de devir teslim yapılacak."

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, Lise öğrenimini Konya'da bitirdi.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

2007 Yılında Selçuk Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi"ni bitirdi.

2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa ÇİFTÇİ, A.Ü. Adalet Bölümü'nü ve İktisat Fakültesi"ni bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Bölümünde öğrenim hayatını devam ettiriyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır" felsefesini benimseyen Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valisi olarak atanan Çiftçi, Çorum'da 4 yıl 9 ay görev yapmıştır. 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile yeni görevine atanan ve 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine başlayan Mustafa Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.

2024'TEKİ HAFIZLIK YARIŞMADA BİRİNCİ OLMUŞTU

Yarışmanın Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, birinci olmuştu. Yarışmanın ardından yarışmalara sıkı şekilde hazırlandığını anlatan Çiftçi, "Yarışmaya 15 cüz kategorisinde katıldım. Bu yarışmanın olduğunu yılbaşında o dönemlerde duydum. Böyle olduğu için de hazırlanabilmek için 1 ve 15 cüz kategorisinde yarışmalara katıldım. O günden bugüne kadar da gayet sıkı bir şekilde bu yarışmaya hazırlandım." demişti.