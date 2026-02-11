Bu şehirde elektriğin yarısı kaçak kullanılıyor! Türkiye ekonomisine 15 milyar TL'lik zarar

Dicle Elektrik'in 2025 yılı verilerine göre, Şanlıurfa'da tüketilen elektriğin yaklaşık yarısı kaçak yollarla kullanıldı. 2025'te Şanlıurfa'da çoğunluğu tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektriğin ekonomik karşılığı 15 milyar lirayı buldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, Şanlıurfa'daki kaçak elektrik kullanımıyla ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Buna göre geçen yıl şehirde toplam 9 milyar 850 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik tüketildi. Bu tüketimin yaklaşık 5 milyar kilovatsaatlik kısmı kaçak yollarla gerçekleştirildi. Böylece kentte tüketilen elektriğin yaklaşık yarısının kayıt dışı olduğu ortaya çıktı.

Kaçak elektrik kullanımının en önemli nedenlerinin başında tarımsal sulama geliyor. Özellikle bölgede ekilmesi yasak olan mısırın yetiştirilmesinde kullanılan suyun yer altından motopomplarla çekilmesi ve bu cihazların elektrik ihtiyacının da kaçak yollardan karşılanması ekonomik olarak da büyük zarara yol açıyor. Sadece bir yılda Şanlıurfa'da kullanılan kaçak elektrik, Türkiye ekonomisini milyarlarca lira kayba uğratırken, aralarında Bayburt, Ardahan, Tunceli, Iğdır, Gümüşhane, Kilis, Sinop, Hakkari, Artvin, Bartın, Çankırı, Bitlis ve Muş'un bulunduğu 13 ilin toplam bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, yasağa rağmen ikinci ürün olarak mısır ekiminin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ürünün yetiştirilmesi bir yandan enerji arzını tehlikeye atarken diğer yandan da yer altı sularının hızlı şekilde tükenmesine yol açıyor. Sadece 2025'te Şanlıurfa'da çoğunluğu tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektriğin ekonomik karşılığı 15 milyar lirayı buldu. Bu kaynakla her yıl iki şehir hastanesi yapılabilir, yüzlerce okul inşa edilebilir ya da büyük ölçekli altyapı projeleri hayata geçirilebilirdi. Ekonomik boyutunun yanı sıra kaçak kullanım nedeniyle sistemde ani yüklenmeler yaşanıyor. Bu da arızalara, kesintilere ve sürdürülebilir enerjide aksamalara yol açıyor. Hem bölgesel hem de ulusal ölçekte ekonomik ve çevresel dengeyi korumak için mutlaka bu tablonun önüne geçilmesi gerekiyor."

Dicle Elektrik, kırsal alanlarda başlattığı yeni şebeke güçlendirme ve modernizasyon projeleriyle hem kayıtlı kullanım oranını artırmayı hem de enerji kalitesini iyileştirmeyi planlıyor.