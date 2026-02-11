Belediye Başkanı Hasbi Dede'den 16 yaşındaki kıza taciz! Gönderdiği mesajlar ortaya çıktı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede iddiaya göre belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına WhatsApp ve Instagram'dan uygunsuz mesajlar attı. Dede, "çocuğa karşı elektronik haberleşme yoluyla cinsel taciz" suçundan tutuklandı. Dede'nin lise öğrencisi olan 16 yaşındaki T.T'ye "Sakın annene söyleme", "Beni beğeniyor musun?" "Sence nasıl görünüyorum?", "Etkiliyorsun beni" gibi mesajlar attığı öne sürüldü. İşte o mesajlar...
Giresun'un Görele ilçesi taciz skandalı ile çalkalanıyor. Giresun'un Görele ilçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, belediyede çalışan bir personelin 16 yaşındaki kızına Whatsapp üzerinden gönderdiği mesajlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylık suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklandı.
Sabah'ta yer alan habere göre, lise öğrencisi olan 16 yaşındaki T.T. başından geçenleri şöyle anlattı: "O gece saat 03.22'de Başkan Hasbi Dede, Instagram'dan bana önce 'Merhaba' yazdı, ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdi.
Ona 'Efendim başkanım' diye yanıt verdim. Sonrasında 'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' diyerek uygunsuz mesajlar gönderdi. Ben de 'Evlisiniz, eşiniz var, ayıp değil mi' dedim ve sevgilim olduğunu belirttim. Buna rağmen mesajlarına devam etti 'Sevgilin olması sorun değil' dedi.
Ona, 'Siz başkan 40'lı yaşlardasınız. Ben ise 16 yaşında daha çocuk lise öğrencisiyim. Sizin bu saatte bana yazmanız ne kadar doğru? Sizin, benimle aynı yaşta kızınız var. Ona da sizin gibi bu saatte sizin yazdığınız amaçla biri yazsa ne düşünürsünüz?' diye sordum. O da bana 'Yanlış mı anladın, tamam yazmadım kabul edip kapat konuyu' diye yazdı. Ardından durumu önce anneme, sonra babama anlattım. Annemle emniyet müdürlüğüne giderek şikâyetçi olduk. Bu olay psikolojimi olumsuz etkiledi."