BIST 13.797
DOLAR 43,64
EURO 52,02
ALTIN 7.102,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-10 Şubat'ta il merkezi ve Hozat ilçesinde uyuşturucu satışlarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 96 uyuşturucu hap, 20 gram kullanıma hazır kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 11'i serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bozuk tohum tepkisi! Mesut Özarslan'dan Özgül Özel hakkında yeni suç duyurusu
Bozuk tohum tepkisi! Mesut Özarslan'dan Özgül Özel hakkında yeni suç duyurusu
Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçişi askıya alındı! Şamil Tayyar duyurdu
Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçişi askıya alındı! Şamil Tayyar duyurdu
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama geldi: Dua bekliyorum
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama geldi: Dua bekliyorum
Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi! Sahalara inin
Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi! Sahalara inin
Witkoff ve Kushner, Netanyahu'yu İran ile yapılan müzakerelerin ilk turu hakkında bilgilendirdi
Witkoff ve Kushner, Netanyahu'yu İran ile yapılan müzakerelerin ilk turu hakkında bilgilendirdi
Eminevim’e “Yılın İtibarlısı” ödülü
Eminevim’e “Yılın İtibarlısı” ödülü
Cem Küçük'ten bomba Özgür Özel iddiası! O mesajlar yayınlansa koltukta oturamaz
Cem Küçük'ten bomba Özgür Özel iddiası! O mesajlar yayınlansa koltukta oturamaz
Panionios-Beşiktaş GAİN maçında skandal pankart!
Panionios-Beşiktaş GAİN maçında skandal pankart!
İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalat belgeleri yeniden düzenlendi
İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalat belgeleri yeniden düzenlendi
Hakan Fidan'ın tepkisi dünya basınında! Gülümsemesi mesajdı
Hakan Fidan'ın tepkisi dünya basınında! Gülümsemesi mesajdı
Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi için tebrik mesajları
Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi için tebrik mesajları
Kabinede ilk kez oldu, hafız bakan geldi! Mustafa Çiftçi meğer o yarışmada 1. olmuş
Kabinede ilk kez oldu, hafız bakan geldi! Mustafa Çiftçi meğer o yarışmada 1. olmuş