Miçotakis bugün Türkiye'ye geliyor

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler bugün Ankara’da atılacak kritik imzalarla yeni bir boyuta taşınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 10 bakanıyla birlikte Beştepe’de ağırlanacak. Masada ekonomik iş birliğinden Ege sorunlarına kadar birçok konu başlığı yer alacak.

Ege’nin iki yakasında esen normalleşme rüzgarları, bugün başkent Ankara’da somut adımlara dönüşüyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK) Altıncı Toplantısı vesilesiyle resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de resmi törenle karşılanacak olan Miçotakis’e, aralarında Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Turizm bakanlarının da bulunduğu 10 kişilik dev bir kabine heyeti eşlik ediyor.

10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ VE "POZİTİF GÜNDEM"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın koordinasyonunda hazırlanan zirvede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması temel hedef olarak belirlendi. Ziyaret kapsamında ekonomi, turizm, ulaştırma, enerji ve göç yönetimi gibi alanlarda bir dizi stratejik anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Görüşmenin öne çıkan başlıkları:

Ticaret hacmini artıracak gümrük ve lojistik kolaylıkları.

Ege’de gerilimi düşürecek askeri ve diplomatik iletişim kanallarının güçlendirilmesi.

Yunan adalarına yönelik uygulanan kolaylaştırılmış vize sürecinin genişletilmesi ve turizmde ortak paketlerin oluşturulması.

İlişkilerdeki bahar havasına rağmen, yıllardır çözüm bekleyen yapısal sorunlar hala masanın en hassas kısmını oluşturuyor. Miçotakis’in geçtiğimiz günlerde yinelediği "12 mil" çıkışı ve Ege’deki deniz yetki alanları konusundaki görüş ayrılıkları, iki liderin baş başa görüşmesinde ele alınacak.

