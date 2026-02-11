Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 15 Filistinli aileyi yerinden etti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentindeki bir köyde, baraka ve evleri yıkarak 15 Filistinli aileyi yerinden etti.

Abone ol

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerleri koruması altında Eriha kentinin batı kesimindeki Ed-Duyuk et-Tahta köyüne baskın düzenledi.

İsrail ordusuna ait buldozerler eşliğinde yapılan saldırıda, köyde yaşayan 15 Filistinli aileye ait baraka ve beton yapıları yıktı.

Fetih Hareketi Ed-Duyuk et-Tahta köyü yetkilisi İsam Semerat, fanatik İsraillilerin barakaları ve evleri yıkması sonucu ailelerin yerinden edildiğini ve zorla göç ettirildiğini belirtti.

Görgü tanıkları da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, yıkılan ev ve barakaları talan edip, köylülerin küçükbaş hayvanlarını çaldığını ve bölge sakinlerinin geri dönmelerine engel olduğunu aktardı.

İsrail'den Batı Şeria'nın ilhakına zemin hazırlayan yeni kararlar

İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da hukuki ve sivil yapıda köklü bir değişiklik yapmayı ve bölge üzerindeki işgali güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi yeni kararı onaylamıştı.

İsrail'in ilhak adımlarını sıklaştıran kararlar arasında Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilmiş Filistin arazilerini satın almasını kolaylaştıracak düzenlemeler de bulunuyor.

Alınan kararlar arasında, izinsiz inşaat, su sorunları, arkeolojik ve çevresel alanlara verilen zararla ilgili ihlaller bahanesiyle, İsrail'in denetim ve uygulama yetkilerinin Oslo Anlaşmaları kapsamında "A" ve "B" olarak sınıflandırılan bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yer alıyor.

Bu durum, Filistin Yönetimi'nin idari ve güvenlik kontrolü altındaki bölgelerde bile Filistinlilere ait mülklerin yıkılmasına ve el konulmasına olanak tanıyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.