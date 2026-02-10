Epstein'in en sapık planı! Penisini büyütüp 20 kadını hamile bırakmayı ve köle...
Jeffrey Epstein ile ilgili yeni belgelerde bu kez sapık milyarderin Hitleri anımsatan planı ve cinsellikle ilgili sorunları yer aldı. Belgelere göre Epstein'in son dönemdeki tek derdi testosteron ve libido seviyelerinin düşük olmasıymış. Penis büyütme hapları hakkında bilgi arayan Epstein, kendi DNA'sını kullanarak 20 kadını hamile bırakmayı ve üstün bir ırk yaratmayı da planlamış.
ABD basınına yansıyan belgelere ve tanık anlatımlarına göre Jeffrey Epstein, kendi DNA’sını kullanarak “üstün bir insan ırkı” oluşturmayı hedefliyordu. Kayıtlara göre Epstein, aynı anda 20 kadını hamile bırakarak genetik mirasını çoğaltmak istiyordu.
Cinsel organını dondurmak istemiş
Kayıtlara yansıyan anlatımlarda, Epstein’in başının ve cinsel organının dondurulmasını istediği ifade edildi. Belgelerde, Epstein’in üst düzey bilim insanları ve akademisyenlerle temas kurduğu yer aldı. Epstein’in; genetik müdahale, ölümsüzlük ve krionik (beden dondurma) gibi alanlara özel ilgi duyduğu ve bu konular üzerine çalışmalar planladığı aktarıldı.
Libido artırma ve penis büyütme arzusu
Sapık milyarder, cinsel eylemlerini devam ettirebilmek için penis büyütme ilaçları hakkında bilgi de toplamış. Yeni açıklanan tıbbi kayıtlara göre, pedofil Jeffrey Epstein'ın testosteron seviyesi "çok düşüktü" ve "düşük libido"dan yakınıyordu. Epstein'ın belirttiğine göre bu durum "on yıldır aynıydı".
2014 tarihli bir e-postada doktoru, sonuçların "testosteron seviyesinin hala düşük, "142" olduğunu gösterdiğini yazmış. Aynı doktordan 2017 tarihli bir başka e-postada ise Epstein'e laboratuvar sonuçlarının 125'e düştüğü bildirilmişti. Epstein ayrıca doktorlarına cinsel isteğinden şikayet etmişti, ancak hormon tedavisi almaktan çekiniyormuş. Doktora şu maili atmış:
-"Zaman damgasından da görebileceğiniz gibi, uyku düzenim pek iyi değil. Hormon tedavisine başlamakta tereddüt ediyorum. Düşük testosteron seviyem 15 yıldır devam ediyor. Mekanik görüşe göre, bunun sonuçları beni yakaladı?"