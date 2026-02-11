BIST 13.890
SAĞLIK

ALO 171, sigarayı bırakmak isteyenleri bir yıl boyunca yakından takip ediyor

ALO 171, sigarayı bırakmak isteyenleri bir yıl boyunca yakından takip ediyor

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara psikososyal destek sunarak, süreci aktif izleme ve motivasyonel danışmanlık hizmetiyle yakından takip ediyor.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün ve tütün ürünleriyle mücadelenin Bakanlığın en öncelikli konularından biri olduğunu söyledi.

Dumansız hava sahası uygulamalarıyla başlayan sürecin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti ve liderliğiyle kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Atak, Sağlık Bakanlığı olarak bu alandaki mücadeleyi güçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Atak, bilimsel verilerin sigara kullananlarda kanser ve akciğer hastalıkları riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Sigara konusu, bizim en hassas olduğumuz alanlardan biri. Türkiye Yüzyılı'na girerken vatandaşlarımızın tütün ve tütün ürünlerinden uzak kalması için çalışmalarımızı artırıyoruz." dedi.

ALO 171, sigarayı bırakmak isteyenleri bir yıl boyunca yakından takip ediyor - Resim: 0

Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından korunmada farkındalığın büyük önem taşıdığına işaret eden Atak, vatandaşların da sürece aktif şekilde dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Atak, ALO 171 hattı aracılığıyla sigarayı bırakmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verildiğini aktararak, "Psikososyal destek ekiplerimiz ve motivasyon teknikleri konusunda uzman arkadaşlarımızla vatandaşlarımıza rehberlik ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bu hattı aramalarını ve bize danışmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Danışanlar, bir yılda 6 kez aranıyor

Muhammed Atak, danışma hattına başvuran vatandaşların sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildiğini ve Merkezi Hekim Rahdevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almalarına destek sağlandığını dile getirerek, "Vatandaşlarımız bize ulaşıp sigara bırakmayla ilgili niyet beyan ettikleri andan itibaren bir yıllık periyotta da biz belli aramalarla sürekli onları aramaya gayret ediyoruz. Bir yılda en az 6 kez olacak şekilde vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Sigara bırakma motivasyonlarını canlı tutuyoruz, onların yanında olduğumuzu her an hissettirmeye gayret ediyoruz." dedi.

140 bin çağrıya yanıt verildi

Geçen yıl ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na gelen 140 bin çağrıya yanıt verildiğini belirten Atak, "Gelen çağrılar üzerinden proaktif bir yaklaşımla da aynı zamanda neredeyse yarım milyon arama yaptık. Vatandaşa ulaşmaya gayret ettik. Belli aralıklarla motivasyon görüşmelerini sürdürmeye devam ediyoruz." bilgisini verdi.

Atak, ALO 171'in yalnızca hattının, doğrudan arayan vatandaşlara değil, sigara bırakma polikliniklerine başvuran veya saha kampanyaları aracılığıyla bırakmaya teşvik edilen bireylere de ulaşarak, vatandaşları sigara bırakma yolculuğunda tıbbi ve psikososyal açıdan desteklediğini söyledi.

