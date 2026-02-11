BIST 13.882
En-Nesyri gollerine başladı! Yeni takımında fırtına gibi esti

Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ittihad, Al Gharrafa'yı 7-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe'den transfer edilen Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçında ilk golünü attı ve bir asist yaparak galibiyete önemli bir katkı sağladı. Bu sonuçla Al Ittihad puanını 12'ye yükseltirken, Al Gharrafa ise 6 puanda kaldı.

Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ittihad, sahasında Al Gharrafa'yı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Fenerbahçe'den Suudi Arabistan temsilcisine transfer olan Youssef En-Nesyri, karşılaşmaya damga vurdu.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan mücadelede Al Ittihad'ın açılış golü henüz 3. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi. Kış transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den ayrılan Faslı forvet, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçında ilk golünü kaydetti.

BİR DE ASİST YAPTI

En-Nesyri, karşılaşmada yalnızca golle değil asistle de katkı sağladı. Houssem Aouar'ın 2., takımının ise 5. golünde asist yapan Faslı futbolcu, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Al Ittihad'ın diğer gollerini 20, 58 ve 79. dakikalarda Houssem Aouar, 49 ve 62. dakikalarda Roger Fernandes ile 51. dakikada Danilo Pereira kaydetti.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Al Ittihad puanını 12'ye yükseltti. Al Gharrafa ise 6 puanda kaldı.

