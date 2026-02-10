Sapık milyarder Epstein'in mirasından gizli sevgilisine ayırdığı pay dudak uçuklattı
ABD tarihinin en büyük skandallarından birine imza atan ve hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’in, Belaruslu sevgilisi Karyna Shuliak’a hazırladığı dev mirasın ayrıntıları netleşti. Fuhuş ağı suçlamasıyla yargılanan milyarderin vasiyetinde; Shuliak’a 100 milyon dolar nakit, tartışmalı Little St. James Adası, New York ve Paris’teki lüks mülkleri ile New Mexico’daki dev çiftliği bırakmayı hedeflediği anlaşıldı. Bu devasa servet listesinde 33 karatlık görkemli bir elmas yüzük de yer alıyor.
ABD Adalet Bakanlığı’nın erişime açtığı geniş çaplı Epstein dosyaları, yıllardır gizemini koruyan skandalın karanlık noktalarını yeniden aydınlattı. Resmi kayıtlarda, Jeffrey Epstein’ın Belarus asıllı Karyna Shuliak ile olan uzun soluklu ve derin bağları detaylı şekilde analiz edildi. Söz konusu belgeler; Shuliak’ın, Epstein’ın hiyerarşisinde Ghislaine Maxwell’in ardından en stratejik ve nüfuz sahibi figürlerden biri olarak konumlandığını açıkça ortaya koyuyor. İşte Jeffrey Epstein'in genç sevgilisine bırakmak istediği devasa miras...
EĞİTİM VE KARİYERİNİ YÖNLENDİRDİ
Belgelere göre Karyna Shuliak, 20 yaşındayken ABD'ye geldi. Epstein, Shuliak'a maddi ve manevi destek sağlayarak Ivy League üniversitelerinden birinde eğitim almasına katkı sundu. Dosyalarda, Epstein'ın Shuliak'ın eğitim sürecini yakından takip ettiği, onu akademik ve sosyal çevrelere dahil ettiği ve diş hekimliği alanındaki kariyerini yönlendirdiği iddiaları yer aldı.
"EVLİLİK DÜŞÜNCESİYLE" YÜZÜK VERDİ
Belgelerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Epstein'ın Shuliak'a hediye ettiği 33 karatlık pırlanta yüzük oldu. Dosyalara yansıyan bilgilere göre Epstein, bu hediyeyi "evlilik düşüncesiyle" verdiğini kendi el yazısıyla not aldı.
TUTUKLULUK SÜRECİNDE İLETİŞİMİ KESMEDİ
Tanık beyanlarına göre Epstein, 2019 yılında New York'ta tutuklanmasının ardından çevresindeki birçok kişiyle bağını kopardı. Ancak Karyna Shuliak'ın, Epstein'in cezaevinde yaşamını yitirdiği güne kadar iletişimini sürdüren son isimlerden biri olduğu iddiası belgelerde özellikle vurgulandı.