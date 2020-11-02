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Damat gelini yol ortasında dövmüştü 'aşırı hız' denilen olayın nedeni bakın ne çıktı!

Demirören Haber Ajansı

HATAY'ın Belen ilçesinde dün yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş.’yi döven damat Hüseyin İ. tutuklandı. Hüseyin İ.’nin gelini, hız tartışmasından değil takılan altınları almak için dövdüğü ortaya çıktı.

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Hatay'da damadın gelini yol ortasında dövdüğü görüntüler çok konuşuldu. Çiftin en mutlu günlerinde yaşanan bu trajik görüntüler tepki çekti.

Hatay Valiliği'nin açıklamasında hız tartışması yüzünden gelin ve damadın kavga ettiği belirtilmişti. Olaya ilişkin yeni gelişme herkesi bir kez daha şoke etti.

Takılan altınları almak için dövmüş

Olayın ardından gelin Fatma Ş.'nin şikayeti üzerine Hüseyin İ. gözaltına alındı. Hüseyin İ.’nin, takılan altınları almak için Fatma Ş.’yi dövdüğü bildirildi.

'Yağma' suçundan tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün ‘yağma’ suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ne olmuştu?

İlçedeki Gedik mevkiinde dün öğle saatlerinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, Fatma Ş. ile Hüseyin İ., araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini, tokat atıp yumruklayarak dövdü. O anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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