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Citigroup dolar/TL tahminini açıkladı dolar bakın ne kadar olacak

FORBES kayıtlarına göre, dünyanın en büyük şirketi olan Citigroup Birleşik Bankalar A.Ş, dolar/TL beklentisi açıkladı. Citigroup, dolarda daha fazla düşüş bekliyor. Öyle ki, dev finans kuruluşu Türk Lirası pozisyonu açtığını bildirdi.. Citigroup'un dışında dünya devi başka kuruluşlar da Türk Lirası varlıklarına yatırım yapmaya başladı.

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Dolar kuru yine olağanüstü dönemlerden geçiyor.. Haftanın ilk 2 işlem gününde sert düşüşlere sahne olan dolar yatay seyrini bugün de sürdürüyor... Son 6 ayın en düşük seviyesini gören dolar kuru şu sıralar 7.13 bandında hareket ediyor... Yatırımcının kafasında 'dolardaki bu düşüş daha ne kadar sürecek?' sorusu var.. Gelişmeler bu yönde iken dolarla ilgili çok dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. 1.9 Trilyon doları bulan mal varlığı ile dünyanın en büyük şirketi Citigroup, önümüzdeki döneme ilişkin dolar beklentisini açıkladı. ABD merkezli dev finans kuruluşu Türk Lirası’nın dolar karşısında kısa vadede değer kazanacağını ileri sürerek Türk Lirası pozisyonu açtı...

Dolar kurunda son durum
Naci Ağbal Başkanlığı’ndaki Merkez Bankası’nın kasım 2020’den itibaren attığı faiz artışı adımları ve piyasaya verdiği net mesajlar dolar kurunda düşüş trendinin başlamasına neden oldu. Dolar kuru 8.58 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra yaklaşık 2 aydır yaşadığı düşüş sonrası dün itibariyle 7.09 TL seviyesini gördü. Kurdaki bu fiyat en son 6 ay önce 2020’nin ağustos ayında görüldü. Dolar dün piyasa kapanışını 7.1710 TL ile gerçekleştirdi.

120.318 milyar dolar cirosu olan ve aynı zamanda Türkiye'ye yönelik en tutarlı döviz kurları tahminleri ile tanınan

Citigroup'un kısa vadede dolar/TL beklentisi
Dolar / TL beklentisini açıklayan Citigroup, dolar endeksinin G9 para birimlerine karşı konsolide olacağı bir döneme girildiğini öne sürdü.
Citigroup, dolar/TL beklentisi doğrultusunda kısa vadeli Türk Lirası pozisyonu açtığını bildirdi.

Naci Ağbal Başkanlığındaki yeni merkez bankası yönetiminin yüzde 5'lik enflasyon hedefine ulaşana kadar şahin duruşunu sürdüreceğini düşündüklerini belirten şirketin açıklamasında  “Piyasalar Merkez Bankası'nın yeni şahin retoriğini olumlu karşıladı” ifadelerine yer verirdi. 

Dünya devleri Türk Lirası varlıklarına yatırım yapıyor
Citigroup’un yanı sıra Societe Generale, Bank of Mitsubishi Tokyo gibi yabancı kurumlarda kısa süreli Türk Lirası varlıklara yatırım yaptıklarını açıkladılar.

Enflasyon baskısı doları nasıl etkiler?
İş Yatırım ekonomistleri ülkeye dolar girişinin devam etmesiyle birlikte düşüş trendi içerinde olan dolar kurunun 6.80 – 6.90 lira seviyesine kadar düşmesini beklediklerini belirttiler. Dolar kurunun 6.80 TL’ye inebileceğini öne sürem uzmanlar, enflasyon ve maliyet artışı nedeniyle dolar kurunun bu seviyede uzun süre beklemesinin zor olduğunun da altını çizdiler

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