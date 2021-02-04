Manisa'da cansız bedeni bulunan 4 gencin ölüm nedeni belli oldu

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Öte yandan ölenlerden Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın, veda videosuyla ilgili konuştu.

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Manisa’nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında yan yana cansız bedenleri bulunan gençlerden üçünün, cep telefonuyla çektikleri son görüntülerini Mert isimli arkadaşlarına gönderdikleri ortaya çıkmıştı. 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

Ölüm nedenleri belli oldu

Soruşturmayı yürüyen başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda, ilk edinilen bilgiye göre Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal'In (23) av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı. Boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği saptanan Ümit Zangal'ın bulunmadığı görüntüde, başlarından vuruldukları tespit edilen Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal (23) görüntülerde uyuşturucu madde kullandıkları ortaya çıktı.

"Öbür tarafta görüşürüz Mert"

Ölen gençlerden biri olan Neşet Dalgın, "Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" derken Muharrem Zengin de görüntünün sonunda "Öbür tarafta görüşürüz Mert" dediği görülüyor.

''Şaka amaçlı sandım''

4 gençten 3'ünün intihar ettiği, ölmeden önce de video çekerek, ölenlerden Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı. Mert Dalgın, Sabah'a konuştu. Suriye İdlib'de görev yapan Mert, "Neşet ile aramızda bir yaş var. Abim olur. Diğer üçü de çok yakın arkadaşım. Kardeşim gibiydi onlarda. Beni Cumartesi gecesi aramışlar. Uyuyordum. Sabah saat 08.00 sıralarında uyandım. Telefonuma baktığımda Muharrem'den gelen o videoyu gördüm. Videoyu izlediğimde alkollü oldukları için dalga geçtiklerini düşündüm. Şaka amaçlı, eğlencesine bu videoyu çektiklerini sandım. O yüzden ilk anda videoyu sildim. Telefonla Neşet'i aradım. Ancak ulaşamadım. Daha sonra vefat haberleri geldi. Videonun veda için çekildiğini o zaman anladım" dedi.

''Tam olarak ölüm nedenleri otopside belli olacak"

Birbirleriyle çok yakın arkadaş olduklarını ve her birinin hayalleri olduğunu anlatan Mert Dalgın hala yaşadığı olaya inanamıyor: "Canlarına kıyacakları aklımın ucundan bile geçmedi. Hala şoktayım. İntihar ettiklerine inanamıyorum. Söz vermiştik birbirimizi yalnız bırakmayacaktık, her birimiz evlenip yuva kuracaktık. Abimle aramızda bir yaş bile yok. 2018'de askere gittim geldim. Sonra uzman çavuş oldum. Tam olarak ölüm nedenleri otopside belli olacak"

Pompalı tüfekle intihar ettiler

Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında peş peşe gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmayı aradı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi. Gençlerden Ümit Zangal'ın boynu yerinden oynaması sonucu, diğer 3'ünün ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Cesetlerin yanında ise tek kırma av tüfeği bulundu. Tüfeğe jandarma incelenmek üzere el koyarken, 4 gencin otopsisi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı. Jandarma olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay yerinde bulunan av tüfeğinin gençlerden Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı babası Suat Zengin'e (47) ait olduğunu ve ruhsatı bulunmadığını tespit edildi. Olayda kullanılan ve olay yerinde bulunan fişeklerin, Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin'e ait evde yapılan aramada ele geçirilen fişekler ile aynı olduğu da belirlendi.