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Bu ilçenin nüfusu 1 senede 2 kişi arttı

İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi merkez nüfusu geçen yıl 2 bin 132'iken, bu yıl 2 kişi artarak 2 bin 134 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Nüfus Sayımı sonuçlarını değerlendiren Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Hanönü merkez nüfusunun 2 bin 134 olarak açıklandığını söyledi.

İlçeye bağlı köylerin toplam nüfusunun 2 bin 3 olduğunu kaydeden Uçar, ilçe toplam nüfusunun da 4 bin 137 olarak belirlendiğini bildirdi.
Geçen yıl 2 bin 132 olan ilçe merkez nüfusu, bu sene 2 kişi artarak 2 bin 134 oldu.

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