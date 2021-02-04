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İzmir'de soba faciası! Zehirlenen 3 kardeş hastaneye kaldırıldı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeş hastanelik oldu. Kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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 İzmir'in Bayraklı ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeş, tedavi altına alındı. 

Onur Mahallesi'nde oturan Kazım-Hatice A. çiftinin çocukları S.A. (6), İ.A. (15) ve S.A. (14) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşlerden durumu ağır olan İ.A'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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