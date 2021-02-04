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Vektor Merkezi: EpiVakKorona aşısının koronavirüse karşı bağışıklığı bir yıl boyunca sürecek

RUSYA'da ikinci Covid-19 aşısı EpiVakKorona'yı geliştiren Vektor Merkezi, aşının kornavirüse karşı sağladığı bağışıklığının bir yıl boyunca sürmesinin beklendiğini açıkladı.

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Vektor Merkezi Bilimsel ve Metodolojik Çalışmalar ve Uluslararası İşbirliği Genel Müdür Yardımcısı vekili Tatyana Nepomnyaşih, geliştiricilerin EpiVakKorona aşısının yeni tip kornavirüse (Kovid-19) karşı sağladığı bağışıklığın bir yıl boyunca sürmesini beklediklerini belirtti.

"Bir yıl boyunca sürmesini bekliyoruz"

‘Rus Bilimi ve Tıbbı vs Kovid-19. Meydan Okumalar ve Başarılar’ adlı yuvarlak masa toplantısına katılan Nepomnyaşih, “Aşının sağlayacağı bağışıklığın bir yıl boyunca sürmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

"Yaşlılar üzerinde yapılan aşı araştırmaları tamamlandı"

Vektor Merkezi’nin birkaç gün önce EpiVakKorona aşısının yaşlılar üzerindeki araştırmalarını tamamladığını ve elde edilen sonuçların olumlu olduğunu ifade eden Nepomnyaşih şöyle konuştu: 60 yaş üzeri grubu ile yaptığımız tescil sonrası klinik araştırmaları birkaç gün önce tamamladık. Olumlu sonuçlar elde ettik.

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