Suriye'de el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1 asker şehit düştü

SURİYE'de el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit düştü.

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Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit oldu. Şehidin acı haberi Tekirdağ'da yaşayan eşi Nuriye Demirel'e verildi.

Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve İl Sağlık Müdürü Cengiz Kalkan, Gündoğdu Turgut Mahallesi Candarlızade Sokak'taki evine giderek, Demirel'e acı haberi verip, başsağlığı diledi. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı.

Nuriye Demirel, 2 çocuğuyla birlikte, cenaze törenine katılmak üzere Afyonkarahisar'a gitti.

Afyonkahisar Valisi Gökmen Çiçek de acı habere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği sırada Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyü nüfusuna kayıtlı J. Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."