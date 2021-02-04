BIST 1.538
DOLAR 7,12
EURO 8,54
ALTIN 415,75
HABER /  GÜNCEL

Kurban Bayramı 2021 tarihi hangi gün ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. 19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

Abone ol

2021 Kurban Bayramı ne zaman, 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu sorularının cevapları merak konusu oldu.   Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor.

19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

2021 Kurban bayramı…

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor.

19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

2021 Kurban bayramı…

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'deki 70 yaşındaki çete lideri kadın şoke etti! Kameradan yakalandılar
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
3 yıldır geliştiriliyor! Dünyada bir ilk görücüye çıktı
AK Partili Mahir Ünal: Darbeciler tarafından yapılmış bu anayasa değiştirilmeli
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a kampanya göndermesi
Yunanistan'dan önemli 'Türkiye' açıklaması! Miçotakis tarih verdi
Sevgililer Günü hediye fikirleri erkeğe ne alınır uygun hediye çeşitleri
Konya'da bıçak zoruyla vatandaşları gasp ettiler! 3 zanlı da tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversiteler için müjdeyi verdi önümüzdeki hafta hayata geçiriliyor
Sevgililer Günü hediye fikirleri ne alınır 14 Şubat hediye önerileri
Yorumlar