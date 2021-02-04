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Diyarbakır'da hareketli saatler! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı

DİYARBAKIR'da barışma ve taşınma vaadiyle eve götürdüğü eşi Süreyya Büyük'ü av tüfeği ile ateş ederek öldüren, 3 çocuğunu, eşinin kız kardeşini ve akrabasını yaralayıp kaçan Mehmet Büyük'ün saklandığı yer jandarmanın kurduğu özel ekibin çalışmasıyla tespit edildi.

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde eşi Mehmet Büyük'ten şiddet gören ve şikayette bulunan Süreyya Büyük, kızı Yağmur ile birlikte, kendi istekleri doğrultusunda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) teslim edildi. Süreyya Büyük, 21 Ocak'ta dilekçe vererek ŞÖNİM'den ayrıldı. Kızıyla birlikte babasının evine giden Süreyya Büyük, eve gelen eşi Mehmet Büyük ile evlerini Diyarbakır'a taşıması koşuluyla anlaşarak Hantepe Mahallesi'ndeki evine geri döndü. 28 Ocak'ta taşınma amacıyla eşyaların araca yüklendiği sırada, Mehmet Büyük, av tüfeği ile eşi Süreyya Büyük'ü öldürdü. Eşinin kız kardeşi Fatma Sever ile yakını Ebubekir Büyük ve çocukları Azat, Ömer ile Enes Büyük'ü de yaralayarak, kaçtı. Süreyya Büyük, otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verilirken, jandarma kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlattı. 

Özel ekip kuruldu

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve istihbarat birimlerinden oluşan özel ekip, yaptığı çalışma ile Büyük'ün saklandığı yeri tespit etti. Büyük, ilçeye bağlı kırsal Güzel Mahallesi'nde saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı. Büyük'ün jandarmadaki sorgusu sürüyor. 

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