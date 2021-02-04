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14 Şubat Sevgililer Günü 2021 hangi gün kutlanacak?

2021 yılında Sevgililer Günü Pazar gününe denk gelecek. Yani 14 Şubat 2021 Pazar günü olacak. Ayrı konumlarda bulunan çiftler hediyeleri önceden iletmek durumunda kalacaklar. Peki, Sevgililer Günü’nün tarihinde ne yatıyor, neden 14 Şubat Sevgililer Günü olarak kutlanıyor?

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Sevgililer Günü her yıl 14 Şubat tarihinde birçok çift tarafından kutlanıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle hafta sonlarının kısıtlama uygulamasına denk gelmesi nedeniyle 14 Şubat’ın hangi gün olduğu şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor?

Sevgililer günü ne zaman, tarihi: Sevgililer Günü’nün başlangıcı Roma İmparatorluğu’na kadar uzanıyor. 14 ve 15 Şubat tarihleri eski Roma halkının hayatında da önemli bir yere sahipti.

Bu günde Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılırdı. Juno ayrıca Roma halkı tarafından kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak da biliniyordu.

15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkeklerin ve genç kızların isimleri yazılı kura ile bayram boyunca 'çift' olma alışkanlığı vardı.

M.S. 469’da 469'da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda Aziz Valentine anısına kızların değil sadece azizlerin isimleri yazılıydı.

Aziz Valentine efsanesi ise Sevgililer Günü’nün en bilinen kökenini oluştur. Bugün Valentin ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir.

Efsaneye göre; Aziz Valentine, M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II’nin ordusunu güçlendirmek adına koyduğu genç erkeklerin evlenmesi yasağını gizlice kıydığı nikahlarla deliyordu.

Claudius bunu fark ettiğinde Valentine'i hapse attı ve onu ölüme mahkum etti.

Hapiste gardiyanın kızına aşık olan Valentine, 14 Şubat'ta idama götürülürken kıza "Senin Valentine'in" imzalı bir aşk mektubu vermiş ve öldürülmüştür.

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