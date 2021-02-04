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Fenalık geçirdi! Antalya'da yaşlı kadın gözyaşları içinde izledi

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da bir gecekonduda çıkan yangında eşi tarafından dışarı çıkarılan yaşlı kadın fenalık geçirdi. Gözleri dolan kadını itfaiye personeli ve komşuları sakinleştirdi.

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Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5160 Sokak'ta, Senem-Lütfü Kaplan çiftine ait gecekonduda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Evdeki çocuk odasından duman geldiğini fark eden Lütfü Kaplan (71), tüm odaların kapılarını kapattıktan sonra kalp rahatsızlığı bulunan ve bir süre önce ameliyat olan eşi Senem Kaplan'ı dışarı çıkardı. Ardından yangına müdahale eden Lütfü Kaplan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. 

İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Evinden çıkan dumanı gören Senem Kaplan, gözyaşı döktü. Kaplan, yakınları tarafından sakinleştirildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen Kaplan'ın iyi olduğu belirtildi.


"Her yerden alev çıkmaya başladı"
Yangının çıkış nedenini bilmediğini belirten Lütfü Kaplan, "Oturuyorduk. Bir anda her yerden alev çıkmaya başladı. Ben de hava almaması için kapıları kapattım. Hemen eşim Senem Kaplan'ı dışarı çıkarıp, itfaiyeyi aradım" dedi. Evde maddi zarara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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