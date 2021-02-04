İsmail Küçükkaya'nın Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu iddiası bomba

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltıların perde arkasına ilişkin F0X sunucusu İsmail Küçükkaya çarpıcı bir iddia ortaya attı. Gözaltına alınan gençlerin bırakılması için Melih Bulu devreye girmiş.

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Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde, Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını protesto eden öğrenciler gözaltına alınmıştı. Yargı önüne çıkarılan öğrenciler nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldılar. FOX TV'de Çalar Saat programını yapan İsmail Küçükkaya işte bu olaya ilişkin bomba bir iddiaya dile getirdi. Küçükkaya'nın 'ilk kez burada duyacaksınız' dediği iddiaya göre öğrencilerin serbest kalmasında rektör Melih Bulu etkili olmuş.

Üst düzey birini aradı

“Bir bilgiyi vermek istiyorum” diyen İsmail Küçükkaya aldığı kulis bilgisini şu sözlerle paylaştı:

“İlk defa burada işiteceksiniz. Dün Rektör (Melih Bulu) devletin içinden üst düzey bir yetkiliyi aradı bu gözaltılarla ilgili… İsmini de kaçta, kiminle görüştüğünü de biliyorum ama izin alamadığım için onu vermek istemem. Rektör yargı dünyasında o kişiyi aradı ve dedi ki; ‘Tutuklama yapmayınız. Boğaziçi öğrencileri ile ilgili hiçbir tutuklama olmaması Boğaziçi’nin de akademik dünyanın da şu anda Türkiye’nin de en büyük ihtiyacı’.

Öğrencilerin serbest kalmasında bu telefonun etkili olduğu söyleniyor.