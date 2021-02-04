Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran'dan Babacan'a çok sert 'Boğaziçi' tepkisi

Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere yönelik tutumu dolayısıyla Deva Partisi Başkanı Ali Babacan’a sert tepki gösterdi. Baran, isminin birlikte anılmasından rahatsız olduğunu ifade ettiği Babacan'a 'sahte duruşlu' suçlamasında bulundu.

Abone ol

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler devam ederken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cephesinden DEVA Partisi Lideri Babacan'a sürpriz bir tepki geldi. Sosyal medya hesabından Ali Babacan'ın Boğaziçi ile ilgili yayınladığı mesaja yanıt veren Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran,” Senin bu “sahte duruşlarını” gördüğümüz için yanımızda değilsin, olamazsın” dedi. Bilindiği üzere Abdullah Gül, DEVA Partisini kurma sürecinde Babacan'a destek vermişti.

'Adım beraber anılmasın'

AK Parti Kurucuları arasında yer alan ve parti kuruluş aşamasında Babacanla görüştüklerini ifade eden Baran, neden isminin DEVA Partisi ile anılmaması gerektiğini bir kez daha yineledi. Baran “ Kendi siyasi çıkarları için maksadını aşmış bu gösterilerin savunulması vicdanen ve siyaseten doğru değildir. Bu sahte duruşları ve kendi siyasi çıkarları uğruna toplumsal değerleri hiçe sayan politikalarını çok daha önceleri gördüğüm için ismimin DEVA Partisi ile anılmasını istemedim. Bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz” dedi.

Gençler alet ediliyor

Boğaziçi kampüsünde yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulunan Baran, “ Ülkemizin çok değerli bir üniversitesinde pırıl pırıl gençlerimiz maksadını aşmış bir provakosyana alet edilmektedir. Gençleri kalkan olarak öne sürenler ve maksatları apaçık ortadadır. Türkiye bir hukuk devletidir. Konu ve ortam ne olursa olsun toplumsal değerlerimize hakaret ve de terör propagandası kabul edilemez, edilmemelidir. Bu gençlerimizi daha bilime, eğitime, daha ferah bir Türkiye gerçeğine odaklamamız gerekirken, kendi siyasi çıkarları için provake eden saldırganlaştıran zihniyette suç işlemektedir.