Burcu Özberk ne dedi babasız çocuk açıklaması kriz çıkardı

Son olarak yayından kaldırılan dizi Çocukluk dizisinde rol alan Burcu Özberk açıklamaları ile gündem oldu. Babasız çocuk dünyaya getirebilirim diyen Burcu Özberk'in hayatı merak edildi. Burcu Özberk 32 yaşında ve aslen Eskişehirli.

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Başarılı oyuncu Burcu Özberk, önceki gün katıldığı bir sohbette söyledikleriyle gündem oldu. 31 yaşındaki oyuncu evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorulara çeşitli cevaplar verdi. Babasız bir çok dünyaya getirebilirim diyen Burcu Özberk'e tepki de yağdı destek mesajları da geldi. Peki kimdir Burcu Özberk kaç yaşında?

"Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım, evlenmeyi de düşünmüyorum. Ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum."

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Burcu Özberk Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Muhteşem Yüzyıl,

Güneşin Kızları,

Şahane Damat,

Badem Şekeri,

Arslan Ailem,

Direniş Karatay,

Afili Aşk,

Çocukluk