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Lübnanlı aktivist Lokman Slim aracında vurularak öldürüldü

Lübnan medyası, Hizbullah karşıtı Lübnanlı aktivist, yazar Lokman Slim’in kiralık araçta ölü bulunduğunu duyurdu.

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Lübnan medyası son dakika olarak duyurduğu haberinde, Hizbullah karşıtı olarak bilinen Lübnanlı aktivist Lokman Slim'in aracında vurularak, öldürüldüğünü duyurdu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hizbullah karşıtı Lübnanlı aktivist, yazar ve yayımcı Lokman Slim ülkenin güneyinde kiralık aracın içinde başından vurularak, ölü bulunduğununu aktardı.

Slim'in arkadaşı olduğu belirtilen Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi (AUB) Profesörü Makram Rabah yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Onu bulduk, görünüşe göre başından vurulmuş. Ve kiralık arabası Nabatiyeh bölgesinde bulundu” dedi. Lübnanlı yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi. 

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