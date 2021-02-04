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Kanada Trump destekçisi aşırı sağcı Proud Boys grubunu 'terör örgütü' olarak kabul etti

Trump destekçisi ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan, sıklıkla sokak çatışmalarında yer alan Proud Boys adlı örgüt, Kanada tarafından "terör örgütü" olarak kabul edildi.

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Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, kararın 6 Ocak'ta ABD Kongre binasına yönelik saldırıda Proud Boys grubunun önemli rol oynamasına dayandığını belirtti.

Kararla birlikte, Proud Boys grubunun ülkedeki mal varlıkları dondurulabilecek ve grup üyeleri şiddet eylemlerine karışırlarsa "terörist saldırı" ile suçlanabilecek.

Tümüyle erkeklerden oluşan ve göçmen karşıtı olan örgütün sicili, siyasi şiddet olaylarıyla dolu. 2016 yılında Vice Media'nın kurucularından Kanadalı Gavin McInnes tarafından kurulan örgüt, bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'a desteğiyle öne çıkmıştı.

Geçen hafta ABD İç Güvenlik Bakanlığı, son başkanlık seçimlerinin sonucundan memnun olmayan aşırı grupların, 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi'ne düzenlenen saldırıyla cesaretlenip daha büyük bir tehlikeye dönüştüğü uyarısında bulunmuştu.

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