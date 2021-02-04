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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Selçuk Bayrakta duyurdu: Seri üretim başladı yakın zamanda teslim edilecek

Türkiye'nin havadaki yeni gücü olma niteliğinde Akıncı taarruzi insansız hava aracı için gün sayılıyor. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Akıncı seri imalata geçti, yakın zamanda teslim olduğunu görebileceğiz" dedi.

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Akıncı taarruzi insansız hava aracının ne zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine gireceği merak konusuydu. Konuyla ilgili önemli açıklamalar Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan geldi. CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuşan Bayraktar, "Akıncı seri imalata geçti, yakın zamanda teslim olduğunu görebileceğiz" dedi. 

İçinde 6 yapay zeka bilgisayarı var. Hem gözlüyor hem karar veriyor. İnsan gözüyle dahi tespit edemediği kara hedeflerini tespit edebiliyor. Havadan bombardıman da icra edebiliyor. İnsanlı savaş uçaklarının yükünü azaltacak nitelikte. Türk hava gücünün yeni yıldızı Akıncı TİHA.

Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı artık uçuşta. Testleri başarıyla tamamlandı. Peki, teslimat ne zaman? Bayraktar Akıncı TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor, 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. Bin 350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Çok çekirdekli 6 yapay zeka bilgisayarı ile sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip. Bu yapay zeka sistemi Bayraktar Akıncı TİHA'nın daha etkin kullanımını sağlayacak.

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı TİHA, havadan bombardıman da icra edebiliyor. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebiliyor. Bu hedefleri yerli hava-hava mühimmatları Gökdoğan ve Bozdoğan ile vuracak. Yerli seyir füzesi SOM ile stratejik hedeflere uzak menzilden taarruz gerçekleştirebilecek.

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