BIST 1.542
DOLAR 7,15
EURO 8,58
ALTIN 418,66
HABER /  YEREL

Adana'da gözyaşları sel oldu! Anne ve babası koronayı atlattı ama o atlatamadı

İhlas Haber Ajansı

ADANA’da korona virüsten hayatını kaybeden acil tıp asistanı doktor Mehmet Ertane için tören düzenlendi. Törende hem ailesi hem de meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.

Abone ol

Adana Şehir Hastanesi'nde görevli Acil Tıp asistanı Dr. Mehmet Ertane (38), 4 Aralık'ta Covid-19 testi pozitif çıktı. Rahatsızlığı artınca 7 Aralık'ta yoğun bakıma alınan Dr. Mehmet Ertane daha sonra entübe edildi. Bugüne kadar yoğun bakımda tedavi gören Dr. Ertane, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Dr. Ertane için görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törende meslektaşları ve Ertane’nin annesi Mihriban ile babası Mehmet gözyaşlarını tutamadı. Bazı sağlık çalışanlarının gözlük, maske ve siperlikle törene katıldığı görüldü.


Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, sağlık camiası olarak hüzünlü olduklarını belirtti. Törenin ardından Ertane’nin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu defnedilmek üzere Ceyhan’a gönderildi. Öte yandan Ertane’nin annesi Mihriban ile babası Mehmet’in de geçtiğimiz günlerde koronayı atlattığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gaziantep'te 200 yıldır mağarada üretiyorlar! Siparişlere yetişemiyorlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da intihar eden gençlerin seslendiği Mert: Veda videosunu şaka sandım
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Kayserispor'da Henrique şoku! 3 hafta yok
'Bağdat'tan Kalan Miras' İslamofobik propagandaların tarihsizliğine ışık tutuyor
Ayşe Dinçer kimdir aslen nereli evli mi Ankaralı Ayşe şarkıları
Prof. Dr. Alper Şener'den mutasyonlu virüse karşı çift maske uyarısı
Prof. Dr. Melih Bulu: Boğaziçi'nde olayların bu kadar ilerlemesinin bir sebebi de dıştan provokasyon
Denizli'de askerlik için sağlık raporu almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Mehmetçik kendileri için yün çorap ören Zeliha nineye el dokuması seccade gönderdi
Türkiye'nin nüfusu açıklandı İstanbul'un nüfusu 20 yıl sonra ilk kez azaldı
Yorumlar