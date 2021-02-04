'Bağdat'tan Kalan Miras' İslamofobik propagandaların tarihsizliğine ışık tutuyor

İslam bilginlerinin klasik Yunan kültür mirasını sahiplenip geliştirmelerine ilişkin detaylı incelemelere yer verilen Ingmar Karlsson imzalı "Bağdat'tan Kalan Miras" adlı çalışma, Avrupa ülkelerinde yayılan İslamofobik propagandaların tarihsizliğine ışık tutuyor.

Abone ol

Ufuk Çoksürer'in Türkçeye kazandırdığı, Runik Kitap'tan çıkan eser, Yunan bilgi birikiminin, geliştirdikleri düşüncelerle birlikte Müslüman İspanya'ya taşınması konusunda çeşitli ipuçları sunuyor.

"Yunan Bilimi Nasıl Korundu ve Geliştirildi?" alt başlığıyla bu sorunun cevabını irdeleyen kitapta, Avrupa'da İslam karşıtı retoriğin uzunca bir süredir dillendirdiği mite ilişkin iddialardan yola çıkılıyor.

Ödüllü yazar Karlsson, İskenderiye 642'de Müslümanlarca fethedildiği esnada şehirde bulunan ünlü İskenderiye Kütüphanesi tahrip edildiği ve içindeki el yazması eserlerin şehre sıcak banyo suyu temin etme gayesiyle yakıldığı iddiasını buna benzer mitleri sadece reddetmekle kalmıyor, aynı zamanda İslam bilginlerinin klasik Yunan kültür mirasını nasıl sahiplenip geliştirdiklerini ve bu mirasın Avrupa'ya nasıl intikal ettiğini de gözler önüne seriyor.

Eserde, Yunan eserlerinin 8. yüzyılın sonlarından başlayan ve 9. yüzyılın tamamına yayılan zaman dilimi boyunca Bağdat'taki ilim adamları ve mütercimler tarafından tercüme edildiği, şehirdeki birçok bilginin daha sonra heybelerindeki bu Yunan bilgi birikimini kendi geliştirdikleri düşüncelerle birlikte Müslüman İspanya'ya taşıdıkları bilgisi okurla paylaşılıyor.

İslam coğrafyasında uzun yıllar üst düzey diplomatlık yapan Karlsson, tarihi olayları deneyimlerine ve bilgilerine dayanarak anlattığı kitabını kaleme alma sebebini şu sözlerle açıklıyor:

"Bu kitabın temel amaçlarından biri, klasik Yunan kültür mirasının nasıl korunduğunu, nasıl geliştirildiğini ve Avrupa'ya nasıl aktarıldığını okuyucuya göstermektir. Diğer bir amacı ise Berlusconi'nin iddia ettiği 'Batı medeniyeti, İslam medeniyetinden üstündür' gibi ısrarcı mitleri çürütmek ve Avrupa ülkelerinde yayılan İslamofobik propagandaların tarihsizliğine ışık tutmaktır."

Yunan bilgi birikiminin İslam bilginleri tarafından İspanya'nın yanı sıra Kuzey ve Orta Avrupa'ya yayılışını da irdeleyen çalışmaya, www.kitapyurdu.com adresinden ulaşılabiliyor.