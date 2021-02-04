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Amasya'da 'tilki kardeş' demesiyle gündeme gelmişti! Teşekkür belgesine sevinemedi

İhlas Haber Ajansı

AMASYA'da kümesine giren tilkiye “Tilki kardeş lütfen. Kendine bir şey yapacaksın” diye seslendiği görüntülerle yürekleri ısıtan çiftçi Seyfi İkzek, yöredeki birçok çiftçi gibi Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borcu dolayısıyla kara kara düşündüğü için hayvanseverlerin gönderdiği teşekkür belgesine bile sevinemedi.

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Amasya merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası İkzek’in 10 gün önce tavuklarından sesler gelmesi üzerine hızla gittiği kümesinde kendisini görünce paniğe kapılıp toprağı eşelemeye çalışan bir tilkinin dışarı çıkmasını sağladığı görüntüleri büyük beğeni topladı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın teşekkür belgesi gönderdiği İkzek, “Ona kıyamazdım. Tilki de avlanma hissi var. Onun için kümesine sahip çıkacaksın” dedi.

Bugünlerde köylülerinin ve civardaki köylerde yaşayanların Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları dolayısıyla sıkıntılar yaşadıklarını belirten İkzek, “Benim ve oğlumun 400 bin TL’nin üstünde borcu var. Borcumuza itiraz etmiyoruz. Hiçbir çiftçi etmiyor. Faizlerin, haksız faizlerin silinip takside bölünmesini istiyoruz” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde seralarında toprakla buluşturacakları domates fidelerinin tanesini 5 TL’den alacaklarına değinen İkzek, bu şartlarda bin bir emekle yetiştirecekleri ürünlerinden kazanç sağlamadığı takdirde borçlarını ödemenin asla mümkün olamayacağını söyledi.

Yöredeki köylerde yaşayan çiftçiler geçen 27 Kasım’da merkeze bağlı Büyük Kızılca köyündeki Tarım Kredi Kooperatifi şubesi önünde bir araya gelerek kredilerin faiziyle birlikte ödenemeyecek boyuta gelmesi nedeniyle çok sayıda traktörün haczedilmesine pankartlarla tepki göstermişti.

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