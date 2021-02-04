BIST 1.534
DOLAR 7,17
EURO 8,62
ALTIN 419,78
HABER /  DÜNYA

Davos Zirvesi'ne salgın nedeniyle bir kez daha ertelendi

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) (Davos Zirvesi), Kovid-19 salgını nedeniyle 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirilecek. 1971'den bu yana her yıl ocakta İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen WEF'nin tarihi bir kez daha ertelendi.

Abone ol

Her yıl ocakta İsviçre'de yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) (Davos Zirvesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirilecek.

1971'den bu yana her yıl ocakta İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen WEF'nin tarihi bir kez daha ertelendi.

WEF'den yapılan açıklamada, "WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı"nın 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirileceği belirtildi.

2021 Davos Zirvesi'nin Kovid-19 salgını nedeniyle 25-28 Mayıs'ta Singapur'da planladığı belirtilen açıklamada, salgının gidişatının toplantının zamanlamasında değişiklik yapılmasını zorunlu hale getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Mevcut küresel seyahat kısıtlamaları, yılın ilk yarısında yüz yüze bir toplantı için planlama yapmayı zorlaştırdı." ifadesine yer verildi.

Singapur'daki toplantının dünyanın Kovid-19 salgınını atlamasına ilişkin "ilk küresel liderler zirvesi "olacağı aktarıldı.

WEF, 25-29 Ocak'ta yaklaşık 70 ülkeden 1500'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla çevrim içi ortamda, "2021 Davos Gündemi" adıyla bir etkinlik düzenlemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de şok! Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30 kişinin testi pozitif çıktı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Bernard Mensah'tan Beşiktaş'a kötü haber!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Clubhouse'a katılan ilk bakan oldu
Tardu Flordun son hali estetik faciası mı? Tardu Flordun kimdir?
Manchester City'den Burnley deplasmanında rahat galibiyet
2021 hedefini açıkladı! Toyota rekor seviyede araç üretmeyi planlıyor
Diyarbakır'da tersine göç yaşanacak çiftçiden al haberi
Mardin'de ayakkabının içinden çıkanlar pes dedirtti! Tabanına saklamış
Hangi kurum kaç personel alacak? 2021 güncel memur alım listesi açıklandı
Yorumlar