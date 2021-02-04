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1 yıldır çalıştırmıyor! Van'da acılı babanın sözleri yürek burktu: Elim gitmiyor

İhlas Haber Ajansı

VAN’ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden Zeki Erekli, geçen sene çığ felaketinde hayatını kaybeden oğlu Fatih Erekli için aldığı minibüsü bir yıldır çalıştırmıyor.

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İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden Zeki Erekli, oğlu Fatih Erekli’nin 4 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği çığda yardım için gittiğini ve meydana gelen ikinci çığda hayatını kaybettiğini söyledi.

Birinci çığın meydana geldiği akşam kendisinin de yardıma koştuğunu anlatan acılı baba Zeki Erekli, “Birinci çığda yaklaşık 35 kişi ile birlikte yardıma gittik. İkinci gün oğlum ve yeğenim gitti. Ben cenazeler nedeniyle gidemedim. Oğlum ile yeğenim kendisine yeni aldığım minibüsle yardıma gittiler ve geri gelmediler. Bir daha onları görmedik. Arabayı da başkası getirdi. O günden beri arabası çadırda bekliyor” dedi.


"Elim gitmiyor"
Arabayı kredi ile çektiğini anlatan Erekli, “Oğlum boştaydı. İş yoktu. Kaç yere başvurmuştu ama iş bulamamıştı. Ben de mecburen kredi çekip ona araba aldım. Kendisi gitti, arabası kaldı. Onun hediyesidir diye satamıyorum. Elim gitmiyor” ifadelerini kullandı.

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