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HABER /  DÜNYA

ABD’de 95 yaşındaki adam para meselesi yüzünden bir kişiyi öldürdü

 ABD’de 95 yaşındaki Okie Payn, kendisine borcu olduğunu iddia ettiği yaşam merkezi çalışanını silahla vurarak öldürdü.

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Colorado'nun Lafayette ilçesindeki bir yaşam merkezinde yaşayan Okie Payne, alacağı olduğunu iddia ettiği bir merkez çalışanını silahla vurarak öldürdü.  Lafayette Polis Departmanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Payne’nin gözaltına alındığını vurulan çalışanın ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşam merkezi yetkilileri yaşananlar nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

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