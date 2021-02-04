Devlerin peşindeki Marcao için Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim şimdi de iç transfere yöneldi. Terim, ilk olarak Marcao ile masaya oturulmasını istedi. İşte detaylar...

Abone ol

Ara transferde 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray geleceğe yönelik önemli yatırımlarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpte sıra iç transfere gelirken, listenin ilk sırasına herkesten önce Marcao yazıldı. Bir buçuk yıl sonra sözleşmesi sona erecek Marcao'yu en değerli oyuncusu olarak gören yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı stoperle görüşme kararı aldı.

Marcao'ya zam yapılacak

Sabah'ın haberine göre; 850 bin euro garanti ücreti ile A Takım'ın en az kazanan isimlerinden olan Marcao'ya zam yapılacak. Ücretinin 1.5 milyon euro seviyesine çekilmesi planlanan Marcao'nun sözleşmesi uzatılacak ve 20 milyon euro'ya yakın serbest kalma maddesi eklenecek.

Roma'dan 13 milyon euro'luk teklif gelmişti

24 yaşındaki Sambacı'ya sezon başında Roma'dan 13 milyon euro'luk teklif gelmişti. Marcao'dan daha fazla bonservis beklentisinde olan yönetim, İtalyan kulüplerinin yakından takip ettiği oyuncusunun sözleşmesini uzatarak transfer pazarlıklarında elini güçlendirecek.