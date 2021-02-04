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Gustavo, derbiye yetişecek mi? İşte son durumu

Hatayspor maçında sakatlanan Gustavo'ya adalesindeki ödem nedeniyle henüz net teşhis konulamadı. Doktorlar teknik heyete, “Ancak ödem dağıldıktan sonra problemi görüp tedaviye başlayabiliriz” raporu verdi.

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Hatay'da çok kötü oynasa da kazanan Fenerbahçe'de gözler cumartesi günkü Galatasaray derbisi öncesinde Luiz Gustavo'ya çevrildi. Karşılaşmanın ilk yarısında Boupendza'nın sert darbesi sonrası sakatlanan Brezilyalı oyuncu dün sağlık heyeti tarafından kontrolden geçirildi ve sağ arka adalesinde ödem tespit edildi. Bu nedenle sakatlığa sağlıklı bir teşhis konulamadı.

Samandıra'dan gelen bilgi, "Şu anda beklemekten başka yapacağımız bir şey yok. Çünkü ödemin altında adaledeki problemi göremiyoruz. Gün gün kontrol edeceğiz. Ödem dağıldıkça adale grubunun durumu ortaya çıkacak. Buna göre tedavi uygulanacak" şeklinde.

Gustavo oynamak istiyor ama...
Gustavo'ya bu sabah yeni bir kontrol yapılacak. Ödemin hızlı dağılması için sağlık heyeti özel programlar uygulasa da sakatlığının çok ciddi olmasından endişe ediliyor. G.Saray derbisinde oynamayı isteyen Brezilyalı yıldızın, her türlü fedakârlığa hazır olduğunu söylese de hafta sonundaki zorlu mücadelede forma giymesinin mucize olduğu ifade ediliyor.

Gözler Sosa'ya çevrildi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo şokuyla sarsılırken, teknik heyet alternatif isim için çalışmalarına başladı. Erol Bulut ve kurmaylarının orta alanda B planı Jose Sosa... Arjantinli yıldız zehirlenme şüphesiyle Hatay'a götürülmedi ancak dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sosa'nın cumartesi günkü zormu mücadelede forma giymesine engel bir durumun bulunmadığı bildirildi. Gustavo'nun yetişmesini zor gören teknik direktör Erol Bulut, orta sahada Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'ın yanında orta alanda Jose Sosa'ya görev verecek.

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