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Liverpool'a bir darbe daha! Evinde yıkıldı

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, evinde Brighton & Hove Albion'a 1-0 mağlup oldu.

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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool evinde Brighton & Hove Albion'ı konuk etti. Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken konuk ekip 56. dakikada Steven Alzate ile öne geçti.

Kalan bölümde rakip savunmayı aşamayan Kırmızılar, rakibine tek golle mağlup oldu.

Ligde dördüncü yenilgisini alan Liverpool, Anfield'da oynadığı son iki maçı kaybetti. Brighton, 1984'ten beri ilk kez Anfield'de galip geldi. Düşme hattında yer alan Brighton geçtiğimiz hafta Tottenham'ı mağlup etmişti.

Son şampiyonda Alisson Becker hastalığı sebebi maç kadrosundan çıkarılırken, Ozan Kabak karşılaşmayı tribünden takip etti.

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