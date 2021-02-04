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Ersun Yanal'dan hakem tepkisi: Bu hatayı yapıyorsan bu işi yapmayacaksın!

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 biten Beşiktaş maçındaki hakem yönetimini eleştirdi.

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Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken ev sahibini teknik direktörü Ersun Yanal karşılaşmayı değerlendirdi. Beşiktaş'ın iyi futbol oynadığını dile getiren Ersun Yanal, ''Rakibimiz iyi bir takım. Sergen Hoca ile birlikte hedeflerini kovalıyorlar, iyi futbol oynuyorlar, zevkle izliyoruz. Hedeflerini sezon sonuna kadar sürdüreceklerini düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

''İstatistikler çok değerlidir ama tehlikelidir de...''
''Biz kendi mücadelemizi götürmeye çalışıyoruz. Tek transfer yasağı olan takımız. İstatistikler kısa etek gibidir. İstatistikler nereye çekerseniz oraya gider. İstatistikler çok değerlidir ama tehlikelidir de... Evet bugün sadece birkaç şut attık belki ama hakem de bize bir şut attı, neyse ki gol olmadı.''

''Bu hatayı yapıyorsan bu işi yapmayacaksın''
''Biz şu an turneye çıkmış tiyatrocular gibi sürekli maç oynuyoruz. Hakemleri de anlıyorum... Ancak kardeşim, bu hatayı yapıyorsan bu işi yapmayacaksın. Bir kişi üzerinden futbolun sistemini yorumlamak hepimizi üzüyor.''

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