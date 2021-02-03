Yozgat'ta bir hasta istediği ilacı yazmayan doktoru darp etti

E.Ş. (26), Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde görevli Uzman Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ten istediği ilacı yazmasını istedi. Doktorun başka ilaç yazılması gerektiğini söylemesi üzerine sinirlenen E.Ş., Öztürk'ü saçından çekerek darp etti.

Sesleri duyan güvenlik görevlileri odaya girerek E.Ş.'yi etkisiz hale getirirken; ayak bileğinde ezilme ve kırıklar oluşan Öztürk, ameliyat edildi.

Gözaltına alınan E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası tarafından darp edilen Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü hastanede ziyaret etti. Vali Polat, saldırı sonucu ayağında kırıklar oluşan ve ameliyat edilen Dr. Öztürk'e 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Saldırıyı kınayan Polat, "Hayatları pahasına vatandaşlarımızın sağlığı için büyük bir mücadele veren sağlık çalışanımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, doktorumuza ve tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.