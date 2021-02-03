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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (3 Şubat 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26.354'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 632'si semptomatik olmak üzere 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 314 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 61 bin 437'ye, ağır hasta sayısı ise bin 523'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.

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