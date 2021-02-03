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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'a reklam yasağı geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, temsilci ataması gerçekleştirmeyen Twitter için reklam yasağının başladığını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT'nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Siber güvenliğe ilişkin konuşan Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak BTK ile ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve dışardan siber saldırıların önlenmesi adına çalıştıklarını vurgululadı.

Pandemide siber saldırıların da arttığını söyleyen Karaismailoğlu, sosyal medya düzenlemesinin de bununla ilgili bir uygulama ve istihbarat açısından da önemli bir konu olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, yerli ve milli uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini belirterek kendisinin Turkcell'in BİP uygulamasını kullandığını dile getirdi.

Twitter'a reklam yasağı başladı
Türkiye'nin Twitter ile ilgili yaptırımlarına değinen Karaismailoğlu, reklam yasağının başladığını ve peşinden bant daraltılması geleceğini bildirdi.

"Temsilci ve muhatap istiyorduk"
Karaismailoğlu, "Biz bir temsilci ve muhatap istiyorduk. Uygunsuz ve kişilik haklarına saldıran mesajların önlenmesine yönelik, ülke güvenliğiyle ilgili bir konuydu. Siber güvenlik de bunun bir parçası. Süreç devam ediyor. Yaptığımız çok doğru bir iş. Avrupa ve başka ülkeler de bizimle birlikte aynı senaryoları uygulamaya başladı. Konunun önemini anladılar. Twitter'ın kendi bileceği bir iş. Onlar kim oluyor ki İçişleri Bakanımızın tweetini engelleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

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