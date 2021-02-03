Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir gerçek hali nasıl?

Kuruluş Osman Targun Hatun karakterine Zeynep Tuğçe Bayat hayat veriyor. Seyirciler güzel oyuncu hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

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Targun Hatun'un tarihi hayatı, Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde gündeme geldi. Dizide Osman Bey'in evlilik kararı aldığı Peçenek Bey'in kızı olan Targun Hatun, Kayı Beylerini zehirlemek için görevlendirildi. Targun Hatun karakterine can veren başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'ın performansı ise izleyenlerden tam not aldı. Bala Hatun'la evli olan Osman Bey tarihi kaynaklara göre, Malhun Hatun ve Râbi'a Bala Hâtun olmak üzere iki eşi var. Oğlu Alâeddin Ali Bey'in annesi ise Bala Hatun olarak tarihi kaynaklarda yer alıyor. İşte, Targun Hatun'la ilgili bilgiler

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun karakterine hayat veriyor. Tarih kitaplarında Targun Hatun ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Dizide Targun Hatun Peçenek Bey'in kızı olarak obaya gelmişti.

Peçenekler veya Beçenekler, Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte ana yurtları olan Batı Sibirya'dan ayrılarak geldikleri Yayık Nehri ve İdil Nehri arasındaki bölgeyi merkez edip oradan da Kafkaslar'ın kuzeyi, Karadeniz, Doğu Avrupa ve Balkanlar'a akınlar düzenleyen göçebe Türk halkıdır.