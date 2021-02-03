'Çakarlı maganda' hakim karşısında kendisini böyle savundu

İSTANBUL'da 'çakarlı maganda' olayında sanık Muhammet Enes Uysal, 25 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 'Bıçağı elinden alıp kendimi korumak için gelişi güzel savurdum' diyerek savunma yaptı.

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İstanbul Arnavutköy'de 21 Ağustos 2020'de çakarlı araçla trafikte durdurup tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan Muhammet Enes Uysal'ın, 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Muhammet Enes Uysal savunma yaptı.

Olay günü iş yerinden çıkıp evine gittiğini belirten Uysal, trafikte kendisinden yol isteyen müşteki Dadaş Aras'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Aras'ın belinden çıkarttığı bıçak ile saldırdığını öne süren Uysal, "Bıçağı elinden alıp kendimi korumak için gelişi güzel savurdum, pişmanım" dedi.

Dadaş Aras ise sanığın kendisini polis olarak tanıtıp vücudunun 7 yerinden bıçakladığını belirterek şikayetçi oldu.

Tahliye talebini reddeden mahkeme duruşmayı erteledi.

Olay: İstanbul’da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras’ı aracının önünü keserek 7 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı.

Bıçaklanan sürücü Dadaş Aras, Avukatı Bünyamin İnce aracılığı ile olay sırasında çektiği kayıtları polise vererek suç duyurusunda bulunmuştu.

Başlatılan soruşturma sonucu şüpheli Uysal, 23 Ağustos’ta Avcılar’da yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca “Kasten öldürmeye teşebbüs etme”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “Kara araçlarını alıkoyma” suçlarından tutuklanmıştı.