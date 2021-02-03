Sergey Lavrov'dan AB temsilcisi Josep Borrell'e video

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerde protesto eylemlerinin Rusya'ya kıyasla çok daha sert bir şekilde bastırıldığını söyleyerek, "Rusya ve Batı'daki müdahalelerin farkını gösteren bir videoyu Borrell'e gönderdim" dedi.

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Moskova'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi'yle bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Rus aktivist Aleksey Navalnıy'a destek amacıyla düzenlenen gösterilere yönelik müdahale konusunda Batılı ülkelerden gelen eleştirilere yanıt verdi.

Batılı ülkelerde polisin, izin verilmeyen, bildirim yapılmayan veya bildirim yapılması halinde hükümet tarafından belirlenen davranış prosedürünü ihlal eden her türlü eylemi engelleme hakkına sahip olduğunun altını çizen Lavrov, "Almanya, Fransa, ABD ve diğer ülkelerde, göstericiler yola girdiklerinde ve trafiğin normal akışını engellediklerinde, birkaç yıl hapis cezası, binlerce euro'luk para cezası gibi çeşitli ceza tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Polis de, göstericilere karşı bizim kolluk kuvvetlerimize göre çok daha sert müdahale ediyor" dedi.

'Batı'da Navalnıy davasıyla ilgili histeri çok üst seviyeye çıktı'

Navalnıy'la ilgili olanlar da dahil Rusya'daki olayların Batı'da tek taraflı olarak aktarıldığını kaydeden Lavrov, "Navalnıy davasıyla ilgili Batı'da yaşanan histerinin çok üst seviyeye çıktığını görüyoruz. Batı'da gösteri, miting ve her türlü protestoların düzenlenmesiyle ilgili kanunların Rusya'dakilerden çok daha sert olduğu toplumdan kati biçimde saklanıyor" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın Batılı temsilcilerin kullandığı aleni şekilde kibirli ve uygunsuz söylemlere daha agresif bir tepki verebileceğini düşünenleri anlıyorum ancak biz diplomatik, siyasi kültürde kaba söylemlere yönelmeye alışkın değiliz. Biz kibar insanlarız ve nazik ve kültürlü bir şekilde hedeflerimize ulaşmaya, adaleti sağlamaya alışığız" diye devam eden Lavrov, Rusya'nın nazik tutumunu zayıflık göstergesi olarak görenlerin çok büyük hata yaptığını vurguladı.

'Rusya ve Batı'daki müdahalelerin farkını gösteren bir videoyu Borrell'e gönderdim'

Bu arada Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e Rusya ve Batı'daki yasadışı eylemlerin dağıtılması sırasındaki yaklaşımlar arasındaki farkı gösteren bir video gönderdiğini anlattı.

Cuma günü Moskova'yı ziyaret etmeye hazırlanan Borrell'in Rusya ve Batı'daki somut olaylara dayanılarak oluşturulan 'objektif tablonun' Moskova tarafından nasıl görüldüğünü bilmesini istediklerini söyleyen Lavrov, videonun bir kopyasını şu anda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanı olan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde öncülüğündeki heyete verildiğini ekledi.