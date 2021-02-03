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HABER /  SAĞLIK

Antalya'da baş dönmesi şikayetiyle doktora gitti şoke eden haberi aldı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da Mehmet Akar (49), sağlık şikayetleri üzerine başvurduğu hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendi.

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Sağlık çalışanı Mehmet Akar, denge kaybı, şiddetli baş dönmesi ve yürüme güçlüğü şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu beyninde tümör tespit edilen Akar, riskli bölgede olması nedeniyle acil ameliyata alındı. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Seçer tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Akar, sağlığına kavuştu.

Tümör, omurilik suyunun üretildiği bölgedeydi
Başarılı geçen operasyon sonrası hastanın durumu hakkında bilgi veren Dr. Seçer, ”Sağlık çalışanımız Mehmet Bey’in şikayetleri üzerine tetkik ve görüntüleme yöntemleri istedik. Radyolojik incelemeler neticesinde Akar’ın beyninin 3. ventrikül denilen ve omurilik suyunun üretildiği, dolaştığı havuzdan 2. havuza uzanan 22x20 mm büyüklüğünde büyük bir kitle tespit ettik. 4 saat süren başarılı bir operasyon ile tamamen temizledik. ‘Kolloid kist’ denilen bu kitleler iyi huylu lezyonlardır. Ancak yerleşim yeri itibariyle cerrahi durumlara ve ek patolojilere neden olabiliyor. Beynin omurilik suyunun dolaşımını engelleyerek beyinde su toplamasına yani hidrosafali hastalığına yol açabilmektedir." dedi.

"Ani ölüme sebep olabiliyor"                                                                                          Seçer, "Hastalarda baş ağrısı, görme bozukluğu, yürüme bozukluğu hatta ani ölümlerle de sonuçlanabiliyor. Hastamız Mehmet Akar’ın genel durumu gayet iyi. Birkaç gün içerisinde taburcu işlemlerini gerçekleştireceğiz” dedi.

“Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim”
Mehmet Akar ise yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini ifade ederek, "Bana yaşam için 2. şansı sunan doktorum ve hastane yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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