Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektörlük binasını basmaya kalkan öğrencilere sert tepki terörist misiniz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci protestolarına ilişkin, "Siz öğrenci misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katılım sağladı. Erdoğan'ın gündeminde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar vardı.

Erdoğan, konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin evlatları" olarak nitelediği gözaltındaki öğrencilerin serbest bırakılması yapmasına tepki gösterdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ve protestocu öğrencileri eleştirerek şunları söyledi:

"7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür"

"CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür. Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili yaptığı açıklamalara baktığınız zaman, terör örgütünün temsilcisi olanları, bu ülkenin evlatları veya kendisinin de arkadaşları olarak tanımlıyor.

Siz öğrenci misiniz yoksa terörist misiniz?

Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?

Bir daha Gezi olayı yaşanmayacak

Buna fırsat vermeyeceğiz, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak, yaşatmayacaktır. Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla devam edeceksen buyur o yola devam et. LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir. Türkiye terörle mücadele ederken teröristlerin yanında yer almasalar yeter.

"Tecavüzden arındırılmış bir parti olsalar yeter"

Önce kendi içlerinde taciz, tecavüzden arındırılmış bir parti olsalar yeter. Türkiye, doğu Akdeniz'de haklarını korurken karşımızdakilerin tezleriyle ortaya çıkmasalar yeter. Türkiye salgınla mücadele ederken yürütülen çalışmaları sabote etmeseler yeter. Kendi partilerinde hırsızlık, tecavüz ayyuka çıkmışken başkalarına çamur atacaklarına kendilerini temizleseler yeter.

"Yeni anayasa çalışmasına Cumhur İttifakı ile öncülük edeceğiz"

Önceki gün yeni sivil bir anayasa ihtiyacımızı tartışmanın da vaktinin geldiğini söylemiştim. Bu anayasa ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerine inşa edilecektir. Yeni anayasa çalışmasına Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla öncülük edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin bu konudaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladım. Süreci sabote etmek yerine olumlu katkı sunmak tüm grupları anayasa çalışmasının içinde görmek istiyorum. Bunu da samimiyetle söylüyorum.

Şu ana kadar terör örgütlerinin vesayetindeki partilerin gölgesinde kalan bir ana muhalefetin bu sorumluluğu yerine getirmesinin zor olduğunu gördük. Hiç değilse Türkiye'nin partisi gibi davranan bir ana muhalefet görebilmeyi ümit ediyoruz. Yapılan reformların demokratik ve ekonomik kalkınmamızın çarpan etkisine dönüşmesini de ancak bu şekilde sağlarız. Bize bir adım gelene beş adım gitmekte ne gerekiyorsa yapmakta asla tereddüt etmeyiz. "