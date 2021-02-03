Ekrem İmamoğlu'ndan Boğaziçililere destek: Baskı ve şiddet kabul edilemez

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı protesto eylemlerini sürdüren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grupla online görüştü.

Abone ol

Rektör atamasına karşı eylemde olan öğrencilerin taleplerini dinleyen İBB Başkanı İmamoğlu, görüşmede, “Bilimin onuruna, üniversitenin saygınlığına sahip çıkmak dışında bir amaçları olmayan gençlere uygulanan baskı ve şiddet kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Öğrenciler, buluşmada İmamoğlu'na, rektörlük ve yetkili tüm makamlara ilettikleri temel taleplerini aktardı.

Boğaziçi öğrencilerinin talepleri

Öğrenciler bu taleplerini, şöyle sıraladı: Gözaltına alınan arkadaşlarının bırakılması; maruz kaldıkları her türlü şiddete son verilmesi; farklı kimliklere saygı duyulması; medyada kendilerine uygulanan fiziksel ve duygusal karalama kampanyalarının bitirilmesi; Boğaziçi Üniversitesi'nin kurumsal ve kültürel yapısının korunması; üniversitelerinde özerk bir akademik ortamın yaratılması, bu kapsamda kendi rektörlerinin Boğaziçi Üniversitesi bünyesinden seçilmesi, bunun sağlanması için de mevcut rektörün istifası veya görevden alınması.



"İstanbul özgür ve huzurlu bir şehir olmalı"

İmamoğlu da öğrencilere, “İstanbul'un, herkesin demokratik haklarını kullanabildiği, şiddet içermeyen yöntemlerle taleplerini dile getirebildiği, özgür ve huzurlu bir şehir olması için üzerime düşen ne görev varsa yapmaya kararlıyım” diyerek karşılık verdi. İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söyledi: Bilimin onuruna, üniversitenin saygınlığına sahip çıkmak dışında bir amaçları olmayan gençlere uygulanan baskı ve şiddet kabul edilemez.

Barışçıl yöntemlerle demokratik haklarını kullanan herkese fırsat tanınmalı, ne söylediklerine kulak verilmelidir. Demokratik bir hukuk devletinin gücü buradan gelir.

Bu ülkenin bütün gençleri bizim evlatlarımız, ülkemizin geleceğidir. Onlara, gündelik siyaset hesapları, kutuplaştırma manevraları çerçevesinde yaklaşmak, demokratik taleplerine baskı ve şiddetle karşılık vermek, bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biridir.

Yetkililerle görüşmeleri sürdürecek

İBB Başkanı İmamoğlu bir yandan da yetkilileriyle görüşmeler yaptığını söyleyerek, onlara barışçıl yöntemlerle kendilerini ifade eden gençlere gösterilecek tavırda hoşgörü ve anlayışın esas alınması gerektiğini belirttiğini aktardı. İmamoğlu bu konudaki girişimlere ısrarla devam edeceğini de vurguladı.