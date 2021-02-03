Uzmanından müthiş tüyolar! İşte araç alıp-satmanın en iyi zamanı
İkinci el otomotiv; altın, döviz ve borsadan sonra en çok yatırım yapılan araçlardan... Yıl sonu etkisi ve koronavirüste aşılanmanın başlamasıyla inişe geçen ikinci el araç fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceği belirtiliyor. İşte uzmanından müthiş tüyolar...
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Kurumsal İletişim Direktörü Korhan Önder, yıl sonunda bir miktar da olsa ithal araç geldiğini ve bunun da piyasadaki daralmayı bir nebze de olsa azalttığını aktardı.
Her sene aralık ve ocak aylarında ikinci el otomotiv fiyatlarında bir düşüş yaşandığını kaydeden Korhan Önder, Sputnik’e yaptığı açıklamada, şunları söyledi: Kredilerdeki düşük faiz oranları ve sıfır otomotiv üreticilerinin ellerindeki stokları bitirmek istemesi ile araç fiyatlarında indirime gidilir.
"Araba almak için iyi bir dönem"
Bu dönemde sıfıra olan ilgi böylece artar. Tüketicilerin bu dönemde araba almasının iyi bir dönem olduğunu söylemek mümkündür.
"3-5 sene önceki fiyatların hayali kurulmamalı"
Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden sevkiyatta gecikmelerin yaşanabileceğini söyleyen Korhan Önder bunun, 2021 yılında da ikinci el araca olan talebi artırabileceğini ifade etti.