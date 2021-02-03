BIST 1.522
DOLAR 7,16
EURO 8,61
ALTIN 423,49
HABER /  DÜNYA

İtalya'da hükümet kurma görevi, Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı'na verildi

İTALYA'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet kurma görevini Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye verdi.

Abone ol

İtalya'da 13 Ocak'ta dörtlü koalisyonun bozulmasıyla baş gösteren hükümet krizini, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle çözmek için yapılan girişimlerden dün itibariyle sonuç çıkmayınca, teknokrat bir hükümetin kurulması için çalışmalar başladı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Mattarella, ECB'nin eski başkanı Draghi ile 1 saati aşkın süre görüştü.

Cumhurbaşkanı görevlendirildi, Draghi kabul etti
Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ugo Zampetti, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, Draghi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğini, Draghi'nin de bu görevi şartlı kabul ettiğini açıkladı.

Draghi'nin önümüzdeki günlerde kabinesinde yer alacak isimleri belirlemesi ve parlamentodaki siyasi partilerden destek araması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ayhan Bilgen parti kuracak mı? HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan önemli açıklamalar
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Kırmızı listeye bir çizik daha! Terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlusu öldürüldü
Fenerbahçe derbide zafere kilitlendi
Survivor Ayşe Yüksel kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Çin'e ihracat süresinin 12 güne düşmesi Türk iş insanlarını sevindirdi
Ankara'da mutasyonlu virüs paniği! 11 kişide koronavirüs çıkan binaya karantina
Nevşehir'de mutasyonlu virüs tespit edildi! Kaymakamlık karantina kararını açıkladı
Survivor Aleyna kimdir nereli yaşı kaç ne iş yapıyor?
Haberler iyi! Diyarbakır'ın 120 bin nüfuslu ilçesi Bismil'de vaka sayısı sıfırlandı
Yorumlar