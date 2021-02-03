Survivor Ayşe Yüksel kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?

Survivor Ayşe Yüksel, Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken isimlerden biri olan Yüksel, 23 Mayıs 2000 doğumlu. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdüren yarışmacı bunun yanı sıra voleybol, halter ve masa tenisi ile de ilgilidir. Peki, Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler...

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Survivor Ayşe Yüksel parkurlarda çizdiği görüntülerle dikkat çekmeyi sürdürüyor. Gönüllüler takımında performans gösteren Ayşe Yüksel merak edilen isimler arasında bulunuyor. Gönüllüler takımı yarışmacılarından biri olan Survivor Ayşe’nin kaç yaşında ve nereli olduğu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. İşte voleybol kariyeri öne çıkan Ayşe Yüksel hakkında merak edilenler...

Survivor Ayşe Yüksel kimdir:

Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu.

Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.